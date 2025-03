Promozione, sfida “bollente” al Corrent: il LIVE di Carcarese-Sestrese

Carcare. Big match questo pomeriggio al Candido Corrent dove si giocherà Carcarese-Sestrese, seconda forza del campionato contro la terza, una partita decisiva per entrambe le formazioni.

La Carcarese ha un’unica opzione se vuole continuare a sperare nella vittoria del campionato, in vista dello scontro diretto con la capolista Millesimo di sabato prossimo, ovvero aggiudicarsi questi tre punti e poi battere i giallorossi, ora a +3. Un successo che sarebbe molto utile anche in ottica playoff, che non si giocheranno se il gap tra la seconda e la terza in classifica sarà di 7 punti. Una vittoria oggi quindi permetterebbe ai biancorossi di allontanare ulteriormente la Sestrese, ora a -5, e mettersi sempre più al sicuro.

