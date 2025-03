Rezzoaglio: schiacciato dal trattore ribaltato, al pronto soccorso con l’elicottero

Infortunio agricolo nel primo pomeriggio a Vicomezzano, frazione di Rezzoaglio in Val d’Aveto. Un uomo di 39 anni che preparava la terra alle coltivazioni ortive, è rimasto parzialmente schiacciato dal trattore che stava manovrando. Sul posto oltre il medico del 118 ed i militi della Croce Rossa di Rezzoaglio, si sono recati i vigili del fuoco di Chiavari per liberare il corpo dal peso del mezzo. Giudicato in un primo momento in codice rosso, poi derubricato in giallo, avrebbe riportato, tra vari traumi, la frattura di una gamba. Da Albenga è decollato l’elicottero Grifo del 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Villa Scassi di Sampierdarena.

» leggi tutto su www.levantenews.it