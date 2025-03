‘Santa’: “Marciapiedi davanti all’Hotel Excelsior, opera d’arte inserita nel tessuto urbano”

Architetto Paolo Caputo

Studio Modus Stp Srl è orgoglioso di presentare il progetto di rifacimento del marciapiede comunale antistante il nuovo Hotel Excelsior Palace Santa di Santa Margherita Ligure, un’importante opera interamente finanziata dalla committenza a beneficio della cittadinanza.

Questo intervento si inserisce in un più ampio impegno per la valorizzazione urbana, già testimoniato dalla recente riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto, anch’essa realizzata dalla committenza e donata al comune. Il progetto prevede l’allargamento del marciapiede e la posa di una nuova pavimentazione in pietra di Barge, in armonia con le aree circostanti e con il carattere storico della città.

