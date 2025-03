Savona, bagel alla Bolzanetese per presentarsi in grande stile al big match, Cola: “Contro il Masone non è decisiva, ma vincendo un passo enorme verso la Promozione”

Celle Ligure. Dopo aver ingranato la quinta marcia nelle ultime uscite, oggi il Savona mette la sesta. Lo fa senza lasciare scampo ad una Virtus Bolzanetese annichilita dalla compagine biancoblù che mette un ulteriore tassello per la vittoria del campionato. 6-0 netto con le doppiette di Damonte e Nicolò Piu e le reti di Gaggero e Giacomo Piu che presentano gli striscioni in maniera eccellente allo scontro diretto di settimana prossima. Infatti, contro il Masone ci sarà la possibilità di avvicinarsi sensibilmente al salto di categoria.

Il successo odierno, commentato nel post partita da mister Emanuele Cola, porta con sè anche l’ottima partenza del Savona, diversamente da quanto accaduto nelle ultime partite. “Siamo partiti con il piglio giusto”, commenta infatti Cola che poi introduce già il tema clou dell’intervista: “Siamo contenti. Ci giocheremo tanto sabato contro il Masone, ma i ragazzi sono quasi tutti in salute. Non vediamo l’ora“. Infatti l’infermeria biancoblù si sta svuotando: “Cherkez era fermo da un po’ ed è rientrato alla fine. Ha avuto qualche problema Raja che è uscito e ha sempre qualche fastidio. Però i ragazzi stanno rientrando tutti, è tornato anche durante. Ci vorrà invece un po’ per Carro Gainza. Nel complesso però siamo contenti, oggi non metto i puntini su nulla”

