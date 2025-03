Sergio Noberini riposa nel cimitero della sua Sesta Godano

Venerdì è stato tumulato nel cimitero di Sesta Godano, la cittadina della Val di Vara dove era nato settantadue anni or sono, l’operatore culturale Sergio Noberini. Dopo aver frequentato per alcuni anni il seminario di Sarzana, si era poi trasferito a Genova, divenendo uno dei protagonisti della vita culturale nel capoluogo ligure.

Amico e collaboratore del celebre scenografo e artista Lele Luzzati, aveva lavorato a lungo con lui e, dopo la sua morte, si era adoperato per mantenerne viva l’eredità culturale. Era tuttora presidente del sodalizio culturale “Casa Luzzati”. Ma non aveva dimenticato né la Val di Vara, dove si recava spesso collaborando anche con le attività locali, né Sarzana: in particolare, alcuni anni fa, aveva contribuito con generosità alla riedizione del libro “Commenti ai Vangeli” di padre Vincenzo Da Marco.

