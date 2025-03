Serie D. Cairese – Gozzano LIVE: il match raccontato in diretta

CAIRESE – GOZZANO (-)

In questa domenica di sole, la Cairese ospiterà, presso il campo C.Brin, il Gozzano nel match valido come la 33esima giornata. La squadra di casa, guidata da mister Solari, è reduce dalla sconfitta ottenuta in trasferta contro l’Oltrepò; attualmente occupa la 16esima posizione con un totale di 30 punti. Visto le poche partite che mancano alla chiusura del campionato, i gialloblù sono obbligati a racimolare punti per aver ancora la possibilità di una salvezza diretta. Il Gozzano, in sesta posizione, arriva da due pareggi consecutivi che l’hanno allontanato dalla zona playoff. Quest’oggi, avendo la classifica a favore, dovranno puntare alla vittoria nella speranza di accorciare le distanze dalla prime cinque. Il calcio d’inizio è previsto alle 15:00 e il match sarà diretto da Copelli Andrea(MN), assistito da Moscolari Leonardo (BG) e Huete Valdivia Diego Alexander (MI).

» leggi tutto su www.ivg.it