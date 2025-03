Si è spenta a 105 anni Emilia Massa Neri, esponente dell’antica famiglia sarzanese

Martedì scorso, nel giorno della solennità dell’Annunciazione, si è spenta a Sarzana Emilia Massa Neri vedova Picchi. Aveva centocinque anni, e ne avrebbe compiuto centosei nel corso dell’anno, essendo nata a Sarzana nel 1919. Era quindi la decana delle volontarie dell’associazione San Vincenzo de’ Paoli, alle cui molteplici attività aveva contribuito attivamente per moltissimi anni, ed era anche la più anziana cittadina di Sarzana. Aveva inoltre svolto altre attività a beneficio della parrocchia e delle opere parrocchiali, così come delle iniziative caritative in città.

La morte è avvenuta serenamente nell’abitazione di famiglia, il palazzo Massa Neri, situato proprio di fronte all’antica cattedrale di Santa Maria Assunta, palazzo dove Emilia Massa Neri aveva sempre vissuto. Ogni anno in occasione delle feste del Prezioso Sangue aveva sempre curato l’esposizione alla finestra di una grande tela raffigurante la reliquia insigne. L’edificio, sino all’inizio dell’Ottocento, era stata la prima sede sarzanese del monastero delle suore Clarisse.

