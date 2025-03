Turismo: domenica soleggiata, folla e il ritorno della coda verso Nord in autostrada

Primo giorno di ora legale, sole e tanta voglia di mare. Oggi riviere affollate con traffico intenso, diversi incidenti. Ma anche tanta voglia di tintarella, di fare una nuotatina, di passeggiare sui lungomare. Tanti in coda per acquistare la focaccia ligure e ristoranti mediamente affollati. Vaporetti tornati in servizio alla grande. Presenze record a Portofino, Camogli (e San Fruttuoso), Sestri Levante. Dalle 17 (troppo presto) il ritorno a casa con rallentamenti e code in A-12 da Rapallo fino alla confluenza con la A-7 e poi ancora in direzione Milano fino a Busalla. Oggi l’inverno sembra (sembra) già lontano.

