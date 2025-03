Un pellegrinaggio a Roma all’insegna delle donne “dottori della Chiesa”

“Donne patroni d’Europa e dottori della Chiesa”: tra le tante iniziative di pellegrinaggio promosse in quest’anno giubilare, spicca quella della parrocchia di Nostra Signora della Salute, di piazza Brin alla Spezia, guidata da don Francesco Vannini. Si tratta di due giorni, molto intensi, che prevedono a Roma, il 2 e 3 giugno, la visita di chiese legate ad importanti personaggi femminili nella storia della Chiesa. Le chiese sono sette. La prima è Santa Brigida a Campo dei fiori, dedicata alla santa svedese che in quel luogo visse dal 1350 al 1373 insieme alla figlia, la futura santa Caterina di Svezia. Molto nota è poi la basilica di Santa Maria sopra Minerva, vicina al Pantheon: non solo vi si tenne il conclave del 1447, che vide eletto papa il sarzanese Niccolò V, ma vi è conservata la tomba di santa Caterina da Siena. La chiesa di Sant’Agostino è invece legata alla figura di santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, morta nel 1942 nel lager di Auschwitz. Ebbene, Caterina da Siena, Brigida di Svezia ed Edith Stein sono tutte compatrone d’Europa: le proclamò tali san Giovanni Paolo II nel 1999. Il pellegrinaggio giubilare appare quindi di particolare significato nel presente momento storico. Santa Cecilia in Trastevere, dedicata alla patrona della musica, rimanda invece a santa Ildegarda di Bingen, proclamata dottore della Chiesa ma insigne musicista. A sua volta, la chiesa di Trinità dei Monti è collegata con la Francia, dove nel primo Novecento visse, a Lisieux, santa Teresa di Gesù Bambino: non a caso lo scorso anno vi hanno sostato le sue reliquie. Santa Teresa è dottore della Chiesa e patrona delle missioni. Anche santa Teresa d’Avila è dottore della Chiesa, ed è legata alla chiesa di Santa Maria della Vittoria per la presenza nel tempio di una celebre scultura del Bernini, che rimanda alle sue estasi mistiche. Oltre alla visita a queste chiese, che – come spiega la parrocchia – consentirà di “conoscere meglio le figure e gli scritti di queste sante che hanno inciso profondamente nella vita della Chiesa”, il programma prevede il passaggio della porta santa in San Pietro e la visita di Santa Maria Maggiore. Il viaggio sarà in pullman, con una quota di 200 euro a persona. Le prenotazioni andranno fatte in parrocchia entro Pasqua..

L’articolo Un pellegrinaggio a Roma all’insegna delle donne “dottori della Chiesa” proviene da Città della Spezia.

