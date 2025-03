Andora, spettacolo sulla spiaggia per il debutto del campionato italiano per società di beach volley

Andora. Sedici campi da beach volley allestiti sul litorale. Oltre 150 i beachers partecipanti al Campionato italiano per società Fipav, che ha fatto spettacolo sulle spiagge nello scorso fine settimana, dando il via alla stagione outdoor nazionale, in due giornate di sole, vento e un po’ di pioggia che non hanno rovinato i programmi. L’evento, patrocinato e sostenuto dall’Assessorato allo Sport del Comune di Andora e organizzato dall’asd Riviera Beach Volley, ha permesso al pubblico ha potuto ammirare, dalla passeggiata e sulla spiaggia, gli scambi di alto profilo degli atleti coinvolti.

Si replica anche il prossimo settimana alzando il livello. C’è grande attesa, infatti, per il torneo B12000 maschile e femminile del 5-6 aprile quando, su 10 campi regolamentari e con 12 arbitri da tutto il nord Italia, arriveranno ad Andora, i migliori di Italia per giocarsi il primo grande week-end a montepremi della stagione. Una parata dei migliori giocatori di beach volley italiani, provenienti da tutta Italia, dal Veneto, l’Emilia Romagna e il Lazio.

