Carcare, il sindaco sulla multa alla Noberasco per lo spaccio aziendale: “Chiederemo l’annullamento”

Carcare. Sanzione di cinque mila euro all’azienda Noberasco per il posizionamento del container ad uso vendita, il sindaco Rodolfo Mirri conferma che la multa è stata elevata dalla Polizia locale e nei prossimi giorni farà chiarezza sulla questione.

A seguito di un’interrogazione del gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” sullo spaccio installato nel parcheggio di fronte allo stabilimento, che sabato è stato rimosso (era autorizzato fino al 31 marzo, ndr), non è mancato lo scontro politico tra coloro che ritengono sia stata concessa un’opportunità non lecita e la maggioranza.

