Coldiretti Liguria: “Bene il QR code sul vino, ma serve meno burocrazia e più sostegno al settore”

Liguria. La scelta dell’etichettatura digitale tramite QR code per il vino va nella direzione giusta, facilitando il lavoro delle imprese e garantendo trasparenza ai consumatori. Coldiretti Liguria accoglie con favore questa soluzione contenuta nel pacchetto presentato dalla Commissione Ue, sottolineando però l’urgenza di semplificare la burocrazia su tutte le misure dell’Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM), che regolano la gestione della produzione, il sostegno agli investimenti e la promozione dei prodotti agroalimentari.

“Il settore vitivinicolo europeo, che rappresenta il 60% della produzione mondiale, merita misure di sostegno concrete, non ostacoli burocratici”, spiegano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. “La flessibilità sulle normative è un passo avanti, ma va estesa a 360 gradi. Serve inoltre chiarezza sulla regolamentazione dei vini dealcolati e sugli ingredienti utilizzabili, per garantire ai consumatori un’informazione corretta e non fuorviante”.

