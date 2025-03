Comunali, primo confronto Piciocchi-Salis-Crucioli: cosa hanno detto su porto e infrastrutture

Genova. È andato in scena all’assemblea pubblica di Spediporto, al Palazzo della Borsa, il primo confronto pubblico tra candidati alle elezioni comunali. Presenti – seduti in rigoroso ordine alfabetico da sinistra a destra – l’ex senatore Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione e i due front runner di centrodestra e centrosinistra, Pietro Piciocchi e Silvia Salis. Al centro del dibattito il porto, le infrastrutture e il futuro dell’aeroporto, ma non sono mancate frecciate su temi più strettamente politici.

“Credo che occorra una visione del porto che debba sposarsi con una visione di città – sostiene Piciocchi -. Le sinergie sono tantissime, dalla logistica all’alta tecnologia, ai progetti sulla Val Polcevera, la Green Logistic Valley, alla zona logistica semplificata che per la città può essere un volano straordinario. Siamo sulla strada giusta perché in questo momento le amministrazioni con un grandissimo allineamento stanno realizzando infrastrutture che si attendono da anni. È un porto che si sta trasformando per essere sempre più competitivo, ma ha bisogno di sviluppare un retroporto”.

» leggi tutto su www.genova24.it