Comunali, Schlein: “Salis candidatura splendida, per Genova è tempo di voltare pagina”

Genova. Ha scelto ancora Sestri Ponente la segretaria del Pd Elly Schlein, oggi a Genova prima per incontrare sindacati e categorie economiche in viale Brigata Bisagno e poi per sostenere la candidatura alle comunali di Silvia Salis. Teatro del comizio è nuovamente piazza Tazzoli, stessa location individuata lo scorso ottobre per la campagna elettorale di Andrea Orlando.

“È una candidatura splendida, una persona competente, che ha una visione chiara di cosa fare per la città – la presenta Schlein -. Un’atleta che si è fatta strada in un mondo molto competitivo e maschile come quello dello sport, che mette a disposizione la sua intelligenza di una partita collettiva con una coalizione molto ampia. Pensiamo sia arrivato il tempo per Genova di voltare pagina e guardare al futuro. Le cose che Silvia Salis mette al centro sono le politiche sociali, così poco attenzionate dall’amministrazione, il lavoro di qualità e anche la qualità dell’impresa”.

» leggi tutto su www.genova24.it