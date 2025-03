D’Angelo (Pd): “Falce e martello simbolo di chi ha voluto la libertà”. Fratelli d’Italia: “Parole gravissime”

Genova. Il simbolo della falce e martello “non sempre nel mondo ha rappresentato la libertà”, ma in Italia e altrove “è stato il simbolo di tanti che hanno voluto la libertà“. Invece “nel partito maggiore del campo avverso c’è un simbolo, una fiamma, che rappresenta la vigliaccheria della storia di questo Paese”. Ad accendere la polemica, durante il comizio di Elly Schlein a Sestri Ponente per sostenere la candidatura di Silvia Salis, sono le parole di Simone D’Angelo, segretario metropolitano del Pd.

Il consigliere regionale parla di una foto fatta circolare dal centrodestra “di un’assemblea molto partecipata in uno dei nostri circoli, la sezione di Sampierdarena. In quella foto vengo ritratto con Silvia con dietro un murales fatto da esuli cileni che rappresenta in qualche modo una richiesta di libertà. In quel murales viene ritratta una falce e martello”.

» leggi tutto su www.genova24.it