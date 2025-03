Discarica del Boscaccio a Vado Ligure, Haiki+ acquisisce le quote di Ecosavona dal gruppo Innovatec

Savona/Vado L. Haiki+, holding di partecipazioni attiva nel business dell’ambiente e dell’economia circolare e nata tramite scissione da Innovatec, grazie ad un aumento di capitale sociale per un valore pari a 22.868.105 euro, è arrivata a controllare la maggioranza delle quote di Ecosavona, la società che gestisce la discarica del Boscaccio a Vado Ligure, in precedenza detenute dalla stessa Innovatec.

Il progetto di aumento di capitale, approvato dal Consiglio di amministrazione, fa seguito a quanto già indicato nel documento programmatico di acquisizione della Sostenya Fintech e delle sue controllate, tra cui Green LuxCo Capital e, appunto, Ecosavona.

» leggi tutto su www.ivg.it