Gruppo consiliare PD: “Da anni si parla della rivoluzione della sosta a Sarzana, tante promesse ma nulla di fatto”

“Rivoluzione della sosta? Sono passati due mesi dagli annunci dell’assessore Torri: le sue promesse dove sono “parcheggiate”? Era il 25 gennaio e l’assessore Torri annunciava rilevanti novità stagionali sul fronte parcheggi: sosta gentile, possibilità di integrazione, alcuni sabati gratuiti e revisione degli orari serali… un fitto elenco di richieste indirizzate al gestore del servizio, beneficiario di un’ulteriore proroga”. A due mesi di distanza il gruppo consiliare del Partito Democratico, in una nota firmata dai tre consiglieri Beatrice Casini, Franco Musetti e Vico Ricci, fa il punto della situazione e attacca: “Molte promesse e un niente di fatto. La proroga del servizio al gestore uscente si rivela per quello che è: una foglia di fico messa lì a nascondere l’inerzia, l’incapacità o l’assenza della volontà di progettare il nuovo affidamento. Questo nonostante le ripetute sollecitazioni arrivate dagli operatori economici, dai lavoratori, dai residenti. Da quanti anni Torri parla di rivoluzionare il sistema della sosta? Fino all’anno scorso l’alibi della sua inattività era il contratto in essere. Quando il contratto è scaduto, si è preferito ricorrere a tutte le proroghe possibili. Per il resto, situazione ferma e vaghe promesse buone per fare un titolo di giornale. Tra venti giorni è Pasqua e si brancola ancora nell’incertezza. Eppure gli allarmi sul declino del centro storico sono costanti, come certificato su scala nazionale da un recente rapporto di Confcommercio. Intervenire rapidamente e correttamente sulla pianificazione della sosta significa anche dare una risposta al disagio e alla fatica che sostengono quotidianamente gli operatori commerciali cittadini, molto spesso inascoltati.”

L’articolo Benessere equo e sostenibile, report Istat scandaglia Spezzino attraverso decine di indicatori proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com