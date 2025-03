Il Millesimo ne fa 6 ma la Carcarese resta in scia, Macchia: “Temo loro entusiasmo? Noi ne abbiamo di più”

Prova di forza del Millesimo. I giallorossi battono 6 a 1 il Little Club James al termine di una gara messa subito in discesa con tre goal nella prima mezzora. I giallorossi rimangono così con tre punti di vantaggio sulla Carcarese a tre giornate dal termine. Sabato in anticipo lo scontro diretto in casa proprio contro la seconda in classifica.

Mister Fabio Macchia elogia l’approccio della squadra ma invita i suoi a non abbassare mai la guardia. Non ha infatti gradito qualche calo di tensione di troppo sul 3 a 0 con il Little Club che, oltre al goal, è riuscito a seminare un paio di volte il panico in area giallorossa. Il portiere Conde si è infatti reso protagonista di due interventi importanti per evitare che la partita si riaprisse.

