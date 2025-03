Il rientro di Salvatore Esposito la miglior notizia per lo Spezia

L’assenza di Salvatore Esposito si è fatta sentire eccome nello Spezia. Adam Nagy, pur con caratteristiche diverse, non ha fatto male ma è proprio la personalità di Salvatore ad essere mancata alla squadra di Luca D’Angelo, più contro il Brescia al Picco che contro il Cesena, prima della sosta. La sua capacità di prendere per mano la squadra nei momenti di confusione e il suo essere leader, emotivo e tecnico della squadra, rende il numero 5 delle Aquile uno degli insostituibili in rosa, uno degli elementi la cui assenza pesa e non poco nell’ordine delle cose di casa Spezia.

In campo da infortunato contro il Pisa (con una straordinaria prova da MVP), Salvatore si è dovuto fermare ma contro la Sampdoria tornerà al suo posto, nel cuore del centrocampo dello Spezia. Un problema muscolare che non gli ha permesso di rientrare contro il Brescia, quando sarebbe stato un rischio troppo grande schierarlo. Meglio qualche giorno di riposo in più che azzardare un rientro anticipato con la possibilità di mettere a repentaglio le prossime partite, le più importanti della stagione di uno Spezia che ora ha il compito di blindare quel terzo posto che vale tantissimo in ottica playoff.

