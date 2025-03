Inaugurata a Borghetto Vara una nuova “Stanza tutta per sé” per le vittime di violenza

Borghetto Vara ha ufficialmente una nuova “Stanza tutta per sé”, uno spazio protetto destinato alle donne vittime di violenza, inaugurato oggi presso la Caserma dei Carabinieri. Si tratta della terza stanza realizzata dal Soroptimist Club in provincia – dopo quelle della Spezia e Sarzana – e della 292ª a livello nazionale, grazie al sostegno dell’Unione Italiana del Soroptimist International d’Italia e, sul nostro territorio, al contributo di MBDA Italia.

Il progetto, nato nel 2014, si basa su un protocollo d’intesa tra Soroptimist e le Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di creare luoghi accoglienti e riservati per le denunce di violenza, dotati di spazi idonei anche per chi ha con sé bambini. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso di sensibilizzazione culturale e supporto concreto alle vittime.

