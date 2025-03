L’arte dei giovani liguri celebra il territorio: premiato il concorso “B’Art-Battaglia d’arte” a Loano

Loano. Venerdì 21 marzo, la sala conferenze dell’Istituto Giovanni Falcone di Loano ha fatto da cornice alla vibrante premiazione del concorso “B’Art-Battaglia d’arte”, un’iniziativa che ha saputo coniugare la creatività giovanile con la valorizzazione del territorio ligure. Il tema di questa edizione, “Espressioni di un territorio”, ha stimolato i ragazzi del quarto anno del corso di grafica e comunicazione a interpretare e rappresentare l’anima della loro regione attraverso le Arti Visive Contemporanee.

L’associazione culturale “Due zaini e un camallo”, promotrice del concorso, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e la qualità degli elaborati presentati. L’obiettivo primario dell’iniziativa è duplice: da un lato, offrire ai giovani un palcoscenico per esprimere il proprio talento e confrontarsi con la realtà attraverso il linguaggio artistico; dall’altro, promuovere il territorio ligure sotto diverse sfaccettature – storica, culturale, sociale e ambientale – in linea con la filosofia del turismo lento e della comunicazione consapevole.

» leggi tutto su www.ivg.it