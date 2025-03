Lavagna: due denunce per truffa (7.000 euro) e due per possesso arnesi da scasso

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto ai furti in abitazione ed alle truffe, i Carabinieri della Stazione di Lavagna (Ge) hanno deferito* all’Autorità Giudiziaria due georgiani, un 42enne ed un 30enne, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I due soggetti sono stati notati da una pattuglia mentre si aggiravano con fare sospetto nel centro della città, monitorandoli fino a quanto si accingevano a salire a bordo di un’autovettura. Fermati, venivano trovati in possesso di arnesi atto allo scasso, in particolare di chiavi appositamente modificate per l’apertura delle serrature.

» leggi tutto su www.levantenews.it