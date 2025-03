Lavagna: “L’Uovo del Cuore”, iniziativa di “L’Agorà”

Dall’Associazione culturale “L’Agorà” di Lavagna

“L’Uovo del Cuore”: un gesto di dolcezza e solidarietà per chi è in difficoltà. In un periodo in cui la Pasqua richiama a sé i valori di speranza e condivisione, l’associazione culturale “L’Agorà” di Lavagna rinnova anche quest’anno l’iniziativa “L’Uovo del Cuore”. Questo progetto di solidarietà, che ormai rappresenta una tradizione radicata nel territorio, si propone di portare un sorriso a chi ne ha più bisogno, soprattutto bambini e famiglie in situazioni di fragilità.

