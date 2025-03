Liberazione, le iniziative a Varazze per l’80^ anniversario

Varazze. Il 25 aprile 2025 ricorre l’80mo anniversario della liberazione e la città di Varazze in collaborazione con la sezione Anpi di Varazze, oltre alla consueta manifestazione istituzionale che si tiene nella giornata stessa, ha previsto una serie di iniziative coinvolgendo in particolar modo le scuole cittadine.

“E’ nostro intendimento – interviene il sindaco Luigi Pierfederici – fare in modo che i nostri giovani imparino, così da poter a loro volta tramandare, il ricordo e i valori che la giornata del 25 aprile rappresenta per la nostra Italia. Per questo, in stretta collaborazione con l’Anpidi Varazze, oltre alla visita alla trincea di Cantalupo con il Gruppo Alpini di Varazze e al concerto degli alunni e studenti dell’istituto comprensivo ‘Nelson Mandela’ che si tengono ormai da qualche anno, sono state previste ulteriori iniziative che coinvolgono, oltre che la cittadinanza tutta, in particolare proprio gli alunni della scuola primaria e secondaria di Varazze, facendoli partecipare attivamente all’interno delle iniziative stesse”.

