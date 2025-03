Lupi: declassamento della protezione, subito ricorso al Tribunale europeo

Dall’ufficio stampa Oipa e Leal

Oipa e Leal annunciano di aver presentato istanza congiunta, grazie al lavoro dei rispettivi Uffici Legali ( avv. Claudia Taccani per Oipa e avv. Rosaria Loprete per Leal ) con il patrocinio dell’avv. Luca D’Agostino, al Tribunale dell’Unione Europea per intervenire a sostegno del ricorso (causa T-634/24) presentato da diverse associazioni ambientaliste, tra cui Green Impact Ets, Earth Odv, e altre, contro la Decisione (UE) 2024/2669. Tale decisione, adottata dal Consiglio su proposta della Commissione Europea, modifica gli allegati della Convenzione di Berna, riducendo il livello di protezione del lupo in Europa.

» leggi tutto su www.levantenews.it