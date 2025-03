Maturità: si comincia il 18 giugno e la condotta “peserà” di più per l’ammissione

Il 18 giugno partiranno anche alla Spezia gli esami di Stato. Proprio oggi il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato un’ordinanza in cui vengono confermati data e inizio dalle 8.30 per la prima prova scritta e sarà centrale la condotta che inciderà sui crediti per l’ammissione alla maturità. Una decisione presa dopo le numerose aggressioni nei confronti degli insegnanti negli ultimi anni. Per quanto riguarda la provincia nel 2024, gli studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità sono stati all’incirca 1.400. Dato che dovrebbe rimanere in linea anche per quest’anno con una media del 95 per cento degli ammessi. Il dato preciso spezzino, arriverà con la fine della scuola al termine dei consigli di classe di ogni istituto. Sul territorio c’è anche un altro dato, in linea con quanto sta avvenendo nel resto del Paese, la popolazione scolastica tenderà a diminuire per il calo demografico.

In una nota si legge: “Dall’anno scolastico in corso costituisce requisito per l’ammissione all’Esame di Stato lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e/o delle attività assimilabili. Per i candidati esterni le attività assimilabili ai Pcto sono accertate e valutate dal Consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria. Inoltre, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024 in materia di valutazione del comportamento degli studenti della Scuola secondaria di secondo grado, qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all’Esame di Stato, se invece, la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali.

La definizione dell’argomento oggetto dell’elaborato sarà effettuata dal Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso”.

