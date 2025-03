E’ un periodo in cui sembra che le auto si ribaltino con la massima facilità; ma così non è, c’è sempre una causa. L’ultimo caso questa mattina in via Francesco Gandolfo a Mezzanego. Sul posto sono intervenuti il medico del 118, la Croce Verde di Carasco, i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.

