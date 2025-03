Monitoraggio e sorveglianza della molluschicoltura: rinnovata la convenzione fra Asl5 e Capitaneria

ASL 5 e la Capitaneria di Porto della Spezia hanno rinnovato la convenzione per le attività di monitoraggio e sorveglianza nell’ambito della molluschicoltura. A firmare l’accordo per ASL 5, Mino Orlandi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e della Struttura Complessa Igiene della produzione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; per la Capitaneria di Porto di Spezia, Alberto Battaglini Capitano di Vascello, Capo del Compartimento marittimo.

La convenzione annuale permette al personale di ASL 5, con cadenza quindicinale, di effettuare il campionamento di mitili, ostriche ed acqua di mare nelle due aree “Diga Foranea” e “Baia di Portovenere” dedicate all’allevamento dei molluschi bivalvi destinati al commercio dopo depurazione in uno stabilimento riconosciuto, garantendone in tal modo la sicurezza dal punto di vista igienico sanitario.

Grazie al supporto logistico della Capitaneria di Porto della Spezia e con l’ausilio dei tecnici Arpal, lo staff del Dipartimento di Prevenzione, raggiunge i punti di prelievo dove assiste alla raccolta dei molluschi bivalvi da parte dei molluschicoltori e preleva campioni che vengono mpoi analizzati dai Laboratori ufficiali di IZs e ARPAL per la ricerca di contaminanti microbiologici, virologici, biotossicologici, chimici e fisici; nelle acque viene effettuata la ricerca di fitoplancton potenzialmente produttore di biotossine.

In caso di non conformità dei risultati analitici l’ASL, in qualità di Autorità Competente, adotta un’Ordinanza di sospensione temporanea della zona di mare; il divieto permane fino a che i risultati di ulteriori interventi di campionamento non confermino il ripristino delle normali condizioni igienico-sanitarie della zona di molluschicoltura per la tutela del consumatore.

