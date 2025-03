Piano del Verde, tour de force dell’assessore Mascia: sette consigli municipali in un giorno per i pareri

Genova. Si è concluso oggi con la partecipazione dell’Assessore all’Urbanistica e Sviluppo Economico Sostenibile Mario Mascia a sette consigli municipali in un giorno il percorso partecipativo del Piano del Verde.

A comunicarlo il Comune di Genova con una nota stampa dove riporta la notizia del “tour de force da guinness dei primati” dell’assessore “in segno di ascolto e rispetto per i territori”. Ad essere presenziati i consigli dei municipi i Levante, Centro Est, Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente, Bassa Valbisagno e Medio Levante. Il documento programmatico proposta dalla giunta, quindi, tornerà in commissione comunale il prossimo mercoledì 2 aprile per arrivare poi al passaggio in aula all’ultimo consiglio comunale di questo ciclo amministrativo.

