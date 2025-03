Prosciutto crudo e primavera: idee sfiziose per questo periodo dell’anno

L’inverno è ormai uscito di scena per far posto al bel tempo e alle fioriture, che hanno dato ufficialmente il via alla primavera. Un periodo dell’anno destinato a cambiare sensibilmente le abitudini a tavola rispetto a quelle mantenute nei mesi freddi e che permette di poter riassaporare nuovamente dei sapori freschi, leggeri e sfiziosi.

Proprio per queste caratteristiche la primavera si presenta come un periodo ideale per gustare delle ricette a base di prosciutto crudo, un salume che si è sempre distinto per le sue grandi potenzialità d’abbinamento. L’affettato in questione si distingue infatti per il suo magnifico equilibrio tra dolcezza e sapidità, che lo rendono tanto un valorizzatore per molti ingredienti quanto protagonista in svariate ricette, permettendo una moltitudine di applicazioni a chiunque si dedichi alla cucina.

