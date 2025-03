Quiliano, da ottobre i residenti di via Cervaro semi isolati: “Siamo esasperati”. Isetta: “Situazione inserita nelle somme urgenze dell’alluvione”

Quiliano. “Siamo esasperati, è una situazione non più accettabile. Noi qui ci viviamo e lavoriamo, abbiamo diritto di tornare a casa percorrendo la strada in sicurezza e non sperando, ogni volta, che non crolli da un momento all’altro”. E’ questo il grido d’allarme lanciato dai residenti di via Cervaro, a Montagna (frazione di Quiliano) .

E’ una situazione difficile quella che gli abitanti (una dozzina) di via Cervaro lamentano a causa dell’impraticabilità della strada. Una situazione difficile già da qualche anno ma che lo è diventata ancora di più da ottobre 2024 quando, causa alluvione, i disagi alla viabilità stradale sono stati resi ancora più difficili da smottamenti: “E’ l’unica strada che possiamo percorrere per arrivare alle nostre abitazioni – spiegano – ma è anche l’unica che porta al cimitero di Montagna e quindi non è percorsa solo da noi residenti della frazione ma da quasi tutti quelli del paese. L’attraversamento con i mezzi non è stato inibito, ma la risposta ufficiosa è stata “passate solo voi del quartiere, e magari, quando non piove“. Non è accettabile”, aggiungono.

