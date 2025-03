Recco: “Chimica & Cucina – Attenti a quei tre…”, uovo, tartufo e liquirizia

Dalla Pro Loco Recco

La penultima serata di “Chimica e Cucina” di questa stagione vedrà come protagonisti tre alimenti per preparare dei piatti raffinati di una cucina gourmet: uovo, tartufo e liquirizia. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei loro aspetti organolettici, nutrizionali, storici e scientifici sotto la guida del Prof. Riccardo Carlini, chimico, divulgatore e autore di testi scientifici: recente è la sua pubblicazione di Brain, un testo di scienze naturali per le scuole medie, edito dalla Lattes Editori. Facendo proprio riferimento a diversi contenuti del testo, nella prossima serata di Chimica e Cucina, egli proporrà un’interessante conferenza, arricchita da affascinanti esperimenti progettati ad hoc.

