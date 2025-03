Sampdoria: Mandredi esautora Accardi? Sì se esonera Semplici. Spunta l’amaro desiderio dei campioni del ’91

La Sampdoria riprenderà domani gli allenamenti. La società ha deciso di non percorrere la strada del ritiro dopo la disfatta contro il Frosinone. Oggi la squadra ha riposato. Un clima “sospeso” anche perché la conferma di Semplici da parte del ds Accardi è al vaglio dei vertici societari. Il presidente Manfredi non sarebbe convinto della scelta del direttore e starebbe considerando altre strade.

Il ritorno di Andrea Pirlo? L’idea sarebbe all’esame del numero uno blucerchiato. Ma sembra un’eventualità remota. In primis per il complicato rapporto col ds Accardi e in secondo luogo perché difficilmente il tecnico accetterebbe di rischiare l’onta di una retrocessione i cui presupposti sono stati costruiti da altri.

