Savona, nasce Confcommercio Academy: taglio del nastro e inaugurazione della postazione di caffetteria nella sede di Corso Ricci

Savona. È stata presentata questa mattina Confcommercio Academy, la casa della formazione di Confcommercio Savona, che d’ora in poi accompagnerà imprese, professionisti e giovani del territorio nel migliorare le proprie competenze e prepararsi ad affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Il taglio del nastro è avvenuto in concomitanza con l’inaugurazione di una sala formazione con postazione completa di caffetteria (allestita al primo piano della sede, nella Torre Vespucci di corso Ricci), che rappresenta la base per i corsi di caffetteria organizzati in collaborazione con Minuto Caffè attraverso la scuola di caffetteria “Lasestaemme”.

