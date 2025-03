Savona, spaccio di droga: chiuso per 20 giorni nel quartiere Santa Rita

Savona. E’ stato notificato nella tarda mattinata odierna, da personale della Squadra di Polizia Amministrativa, il decreto – emesso poche ore prima dal Questore – con il quale viene sospesa per venti giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande di un bar nel quartiere Santa Rita.

Il provvedimento è stato adottato in via d’urgenza, a seguito di un’attività d’indagine contro lo spaccio di stupefacenti, conclusasi nella giornata di venerdì, che ha consentito di acquisire ulteriori elementi sul locale in questione, al centro di incontri per le cessioni di sostanza stupefacente e diventato punto di ritrovo da parte degli eventuali acquirenti.

