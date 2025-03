“Storia di un intento assurdo” al Civico: il cast incontrerà il pubblico allo Urban Center di Via Carpenino

La stagione di prosa al Teatro civico della Spezia prosegue giovedì 3 e venerdì 4 aprile (ore 20.45 in entrambe le serate) con Edificio 3. Storia di un intento assurdo, spettacolo scritto e diretto da Claudio Tolcachir, drammaturgo, regista, attore e fondatore del Teatro Timbre 4 a Buenos Aires.

Una commedia al centro della quale c’è il racconto di cinque personaggi, che condividono lo spazio ristretto di un ufficio; le loro vicende personali vi si intrecciano, con momenti di commozione, effetti grotteschi e di comicità.

C’è Sandra (Giorgia Senesi), single che fa di tutto per rimanere incinta; Ettore (Rosario Lisma), cinquantenne mammone, che solo dopo la morte della madre si avventura nelle prime goffe esperienze amorose; c’è la confusionaria, invadente, affettuosa Monica (Valentina Picello) che, non sapendo vivere la propria vita, si infila in quelle altrui; c’è l’amore combattuto tra Manuel (Luca Tanganelli), ragazzo fragile e violento, e la più equilibrata Sofia (Stella Piccioni).

Tradimenti, equivoci, desideri irrefrenabili, sogni e rimpianti. Tutta la vita davanti agli occhi degli spettatori, che si riconoscono in queste storie, perché Claudio Tolcachir sa metterci di fronte allo specchio dei nostri sentimenti.

In occasione dello spettacolo il cast incontrerà il pubblico venerdì 4 aprile alle ore 18 presso l’Urban Center in via Carpenino.

Info e biglietti:

Botteghino Teatro Civico La Spezia (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12).

Nelle sere di spettacolo la biglietteria è aperta a partire dalle ore 18.

Tel. 0187-727521 – email: info@teatrocivico.it

Vendita on line su Vivaticket

L’articolo “Il partigiano tradito”, Anna Maria Catano a Castello di parole proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com