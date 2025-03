Gabriele Paolini, trentenne originario di Mulazzo (Massa-Carrara), ha conquistato una vittoria straordinaria nella trasmissione di Rai1 L’Eredità. Nella puntata andata in onda domenica 30 marzo, ha vinto una cifra record di 200mila euro, indovinando la parola al celebre gioco finale della Ghigliottina. Un risultato eccezionale, che aveva già sfiorato in precedenti puntate. Le parole indizio della Ghigliottina erano: “dare”, “palla”, “ora”, “orchestra”, “stradale”. Il termine che le legava era “buca”. Dopo i consueti secondi di riflessione, Paolini ha scritto la sua risposta sul cartoncino e lo ha inserito nella busta. Marco Liorni, conduttore del programma, ha seguito il ragionamento del concorrente e ha commentato: «L’impressione è che le parole leghino». Poi, rompendo il protocollo, gli ha consegnato personalmente il cartoncino, dicendo: «Quando lo girerai, sarà come un calcio di rigore: se il pubblico esulta, significa che è gol». E il boato della platea non si è fatto attendere: la parola era esatta. Con questa vittoria, Paolini, che lavora come impiegato, ha portato a casa 200mila euro, che si aggiungono ai 75mila già vinti in una precedente puntata, per un totale di 275mila euro in gettoni d’oro.

L’articolo Trentenne lunigianese indovina la parola alla “Ghigliottina” e porta a casa 200mila euro proviene da Città della Spezia.

