Via a Bitesp ‘25, la scommessa di un’area vasta dalle Cinque Terre alle Alpi Apuane: “Creiamo insieme una destinazione turistica integrata”

Scommettere su un territorio d’area vasta e sulla sua capacità attrattiva, buttare un seme oggi per veder crescere una pianta solida e rigogliosa domani. La seconda edizione di Bitesp si è aperta stamattina al terminal crociere della Spezia, trasformato alla bisogna per una tre giorni vedrà protagonisti i territori compresi nell’Area Vasta e la presenza di tutti i comuni che aderiscono al Progetto ALA, l’Area Ligure Apuana, di recente istituzione. Prima ancora di convincere gli altri, serve soprattutto rendersi consapevoli: coscienti che i territori, situati tra la punta estrema a settentrione della Toscana ed il Levante ligure, possano davvero organizzare un sistema condiviso di governance, servizi e infrastrutture e costruire un’offerta turistica integrata e coordinata, che sintetizzi a livello interregionale le aree costiere e quelle interne. La manifestazione ha avuto una corposa parte istituzionale, ritmata dalla giornalista Bianca Luna Santoro, al termine della quale i buyers invitati hanno potuto dare una prima occhiata al centro storico della Spezia per poi dare il via al primo momento concreto con il workshop tra buyers internazionali e sellers locali, che è stato il leit-motive di tutta la prima giornata con ricevimento conclusivo alla Mediateca. Ad aprire i giochi è stato il sindaco della Spezia e presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini che ha dissertato sulla volontà collettiva di “creare una destinazione turistica integrata”. Un tema ricorsivo, perché di fatto la borsa turistica di “casa nostra” quest’anno sboccia “Ala”, l’Area Ligure Apuana: “Sessantasei comuni all’interno di 30-40 chilometri, un mix di luoghi storici, culturali, opere che la natura ci ha donato. Stiamo valorizzando le bellezze del Golfo, i castelli della Lunigiana, i marmi di Michelangelo, le Cinque Terre. Presentiamo questa idea al mondo senza dimenticare poi tutto il tema legato ai musei. Tra pochi giorni inaugureremo al Camec una mostra che è il dialogo Fontana – Morandi, non dimenticando l’attività del Lia. Nei prossimi mesi la Marina Militare ha assegnato la gestione del museo navale a una società locale: là si possono vedere le polene, gli strumenti usati da Marconi nei suoi esperimenti. E poi c’è un patrimonio enogastronomico che tocca Lunigiana e Garfagnana: insieme vogliamo creare un’unità di valori che ci permetterà di avere un futuro migliore”.

