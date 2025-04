Borgio, Finale e Giustenice: giornata di incontri e sopralluoghi per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza

Savona. Giornata di incontro e sopralluoghi sul territorio della provincia di Savona per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“La mia giornata inizia a Borgio Verezzi insieme al sindaco Renato Dacquino – spiega – È di pochi giorni fa la notizia del finanziamento di oltre due milioni e mezzo ottenuto con grande soddisfazione dal Comune per la costruzione del sottopasso, progetto seguito nella precedente legislatura da me e dall’assessore Giacomo Giampedrone e portato a compimento con il recente stanziamento. Borgio Verezzi ha in serbo nuove proposte: ospiterà infatti, nelle giornate del 4, 5 e 6 aprile, l’VIII incontro di speleologia ligure ‘Borgiosubterranea 2025’, un evento su cui da tempo la delegazione speleologica ligure stava lavorando assieme anche alle realtà territoriali, individuando nel borgo il luogo ideale, con la presenza anche di numerose grotte di particolare interesse scientifico, prima fra tutte la Grotta Valdemino. Altri importanti progetti che ha in serbo il Comune riguardano gli impianti sportivi, su cui avremo presto modo di confrontarci con l’assessore regionale Simona Ferro per cercare di concretizzarli”.

