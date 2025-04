Calcio/ Samp, Semplici prepara la sfida con lo Spezia: tifosi al Mugnaini

Leonardo Semplici ha diretto il primo allenamento settimanale della Sampdoria in vista della sfida contro lo Spezia, gara cruciale per il suo futuro. L’allenatore resta sulla panchina blucerchiata, ma la sua posizione dipende dall’esito del derby ligure. Nel frattempo, un gruppo di tifosi ha voluto far sentire la propria voce dopo il pesante ko con il Frosinone e la delicata situazione di classifica.

Alcuni sostenitori della Sampdoria si sono presentati oggi al centro sportivo Mugnaini per incitare la squadra. Una delegazione è stata ricevuta e ha avuto un confronto con i giocatori. L’incontro si è svolto in un clima pacato, senza particolari tensioni, con l’obiettivo di scuotere l’ambiente in vista della partita decisiva contro lo Spezia.

