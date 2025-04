Camogli ha ricordato don Piero Benvenuto. In occasione della benedizione, il 29 marzo 2025 da parte del cardinale Angelo Bagnasco della targa in memoria del rettore del santuario del Boschetto, l’avvocato G.B. Figari, presidente dell’Accademia dei cultori di storie locali, ha ricordato la figura del sacerdote rimpianto ancor oggi dai fedeli per la sua opera silenziosa e costante. Riportiamo qui sotto l’allocuzione di G.B. Roberto Figari.

