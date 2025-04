Chiavari: canoista disperso, trovata pagaia e canoa; ricerche a tutto campo

Doveva rientrare a casa per l’una. Non avendo fatto ritorno, la figlia ha lanciato l’allarme. Si tratta di un canoista di 63 anni uscito in mattinata nonostante il forte vento di tramontana. Alla ricerca partecipa la guardia costiera, i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, già rientrate ripartito tre volte per il rifornimento di carburante, con i droni, con la corvetta partita da calata Gadda con i sommozzatori cui si sono aggiunti i colleghi provenienti da Torino; con le squadre di Chiavari. Un miglio e mezzo al largo tra Portofino e San Fruttuoso è stata trovata la canoa; poi la pagaia. Ma dell’uomo non c’ è traccia. Sul Tigullio soffia un fortissimo vento che potrebbe avere portato l’uomo al largo ed avere causato in qualche modo il rovesciamento della canoa. La speranza è che il canoista abbia raggiunto a nuoto la costa tra Chiavari e Rapallo e possa avere trovato un riparo; per questo lo si cerca anche da terra. SE non verrà trovato, dopo il tramonto interverrà l’elicottero della Marina Militare autorizzato al volo notturno.

