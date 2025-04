Chiavari: “Ecco il futuro di via Rivarola, una galleria d’arte”

Da Pino Lanata

Martedi 01/04/2025, il famoso Architetto Renzo Piano e il Vice-Ministro Edoardo Rixi, in videoconferenza, alle ore 18.00 presso il Caffè Defilla a Chiavari, illustreranno il “più grande progetto mai realizzato” per il rilancio di Via Rivarola.

La proposta, che sarà dettagliatamente illustrata, prevede la trasformazione di Via Rivarola in “galleria” degli e per gli artisti” (copertura della strada con moderni materiali che garantiranno aereazione e temperatura costante; pitturazione di tutti i soffitti dei portici a cura dei più famosi cultori della street-art, aree riservate agli animali domestici). Il più quotato ingegnere chiavarese farà gli onori di casa e spiegherà come è stato ottenuto il finanziamento dell’opera e i tempi di realizzazione.

