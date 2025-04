Colpo di scena Finale: può tornare Giancarlo Delfino

Finale Ligure. La situazione in casa Finale si fa sempre più preoccupante: a tre giornate dalla fine, i giallorossoblù si trovano a 21 punti, immischiati in piena zona playout e con in arrivo uno scontro diretto vitale con il fanalino di coda Argentina Arma. Mancare l’appuntamento farebbe avvicinare pericolosamente gli imperiesi e allontanare le altre formazioni quantomeno per conquistare un posizionamento migliore ai sempre più quotati playout.

Dopo la sconfitta contro il Pontelungo, è stata valutata una soluzione per provare a salvare la stagione: il ritorno di mister Giancarlo Delfino. Il tecnico andorese ha già salvato la squadra giallorossoblù nella scorsa stagione e adesso il compito sarebbe ancora più complicato visto il poco tempo a disposizione. Non c’è ancora nulla di ufficiale, tuttavia la strada sembra proprio tracciata in quella direzione.

