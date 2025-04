Comunali, Piciocchi: “Salis punta nel vivo non sa cosa dire e la butta sul fascismo”

Genova. “Sembrava troppo bello avere un avversario veramente civico. Ma è durato molto poco. Sono bastate due punture e tutta l’ennesima ipocrisia è crollata. E torna subito l’accusa di fascismo“. Mai così duro e direttamente rivolto all’avversario, il candidato del centrodestra alle comunali Pietro Piciocchi, accusa Silvia Salis di strumentalizzare il tema di fascismo e antifascismo. Per capire a cosa si riferisca Piciocchi, è utile sapere che la front woman del campo largo, lunedì, durante un comizio in piazza a Sestri Ponente.

Salis, parlando al pubblico, ha detto: “Ho incontrato nei giorni scorsi il partigiano Giotto che quest’anno compie cent’anni, e c’è un video in cui li dice una cosa molto semplice e dirompente: Palazzo Tursi non vuole fascisti, non vuole persone che rinnegano il 25 aprile, che vanno da un’altra parte quando si celebra la Liberazione e hanno l’ardire di vantarsene”.

