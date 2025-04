Garlenda, al Museo della 500 due giornate per parlare di sicurezza stradale e non solo

Garlenda. Torna a Garlenda l’iniziativa del Fiat 500 Club Italia e del Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa” dedicata a diffondere tra i più giovani le tematiche dell’educazione stradale. Il 3 e il 4 aprile 350 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado saranno coinvolti tra visite al Museo, lezioni mirate e conoscenza dei mezzi della Polizia Stradale, secondo una formula consolidata negli anni (la prima edizione risale al 2010) e molto gradita ai partecipanti.

Le novità di quest’anno sono molte e di indubbio interesse. Si va dalla presenza della TPL, che non solo garantirà il trasporto dei ragazzi e dei loro insegnanti tra Albenga e Garlenda, ma interverrà per parlare di mobilità sostenibile, a quella degli studenti e dei docenti dell’istituto alberghiero di Alassio, che si occuperanno dell’accoglienza dei loro compagni delle altre scuole e fungeranno da speciali “ciceroni”. Sempre l’alberghiero sarà protagonista con una sfida stile “Masterchef”, con due brigate impegnate a cucinare per un pranzo le cui ricette saranno ispirate proprio dai temi della sicurezza stradale; a giudicare la bontà dei piatti una giuria formata da autorità, esperti, giornalisti. Infine, vi sarà la premiazione del concorso “I giovani raccontano la 500”, che ha visto coinvolti i ragazzi dell’istituto Falcone di Loano, dell’istituto Boselli-Alberti-Mazzini-DaVinci di Savona e del già citato istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio. I lavori degli studenti saranno poi esposti al “Dante Giacosa” nella consueta mostra annuale che verrà inaugurata durante il Meeting Internazionale della Fiat 500 storica di Garlenda (4-5-6 luglio 2025).

» leggi tutto su www.ivg.it