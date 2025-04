Genova. Saranno ventimila le bandierine disponibili venerdì sera allo stadio Ferraris in occasione della partita Genoa-Udinese. L’obiettivo è attivare una raccolta fondi per aumentare le risorse per attività e progetti dell’hospice Il Guscio dei Bimbi dell’Istituto Gaslini di Genova.

Nei pressi dei varchi d’ingresso, a offerta libera a partire da 5 euro, le bandierine aspettano di essere prese in braccio per comporre un’unica, grande coreografia nel segno dei valori della solidarietà.

