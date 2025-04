Giornata mondiale autismo, a Savona stand formativi e raccolta fondi. Ecco le iniziative in Liguria

Liguria. Domani, mercoledì 2 aprile, si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo (WAAD – World Autism Awareness Day). L’obiettivo è sensibilizzare le istituzioni e i cittadini per garantire una migliore qualità di vita delle persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico (ASD). Nel 90% delle persone la disabilità permane in età adulta e richiede necessariamente una progettazione di interventi e di contesti che riguarda, con caratteristiche diverse, l’intero ciclo di vita.

In Regione Liguria sono quasi 3000 le persone che risultano avere il riconoscimento della L. 104/92 e/o dell’invalidità civile con la diagnosi di autismo.

