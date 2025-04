Il Circolo Centro Nord del Pd sarà intitolato ad Aldo Giacché, storico dirigente spezzino del Pci

Sabato 5 aprile il Circolo Centro Nord del partito democratico sarà intitolato ad Aldo Giacché. Alle 16 manifestazione in Piazza Mentana, con le testimonianze di Isabella Benifei, Sandro Bertagna, Vladimiro Giacché, Carlo Paladini, Giorgio Pagano, Andrea Orlando, Moreno Veschi. Aldo Giacché è stato militante del circolo da quando ha terminato il ruolo di senatore eletto nella nostra Circoscrizione Elettorale nel 1992 sino al 2017. In quel periodo ha dato vita al gruppo tematico del centro città, creando partecipazione dei cittadini e avanzando proposte, a iniziare dal fronte a mare. Questa intitolazione vuole essere un riconoscimento verso un uomo che è stato una eminente personalità della vita politica spezzina e oltre. Giacché ha iniziato il suo percorso politico come punto di riferimento di decine di giovani che erano militanti della Federazione Giovanile Comunista spezzina dal 1949 a metà degli anni 50 e prima ancora nel Fronte della Gioventù, nato nella lotta antifascista. Anni difficili ma pieni di entusiasmo e di convinzioni politiche radicate. Da dirigente del Pci ha dedicato il suo totale impegno per fare più forte la sinistra, in particolare nel Comune Capoluogo, prima come segretario del Comitato cittadino( 1963/ 1968), e, poi, come segretario provinciale (1968/ 1976).

Fu il principale protagonista di quella fase che dalla crisi del vecchio centro-sinistra (DC, PSI, PRI, Psdi) portò a maggioranze stabili di sinistra dal 1968 al 1975. Uomo di partito, combattente per le sue idee, ma sempre aperto ai rapporti con le altre forze democratiche dalla Dc al partiti laici. Credeva nell’unità politica tra diversi come nel caso della lotta di tutta la città per difendere nel 1969 l’ esistenza del cantiere del Muggiano. Negli anni della sua segreteria il PCI raggiunse uno straordinario numero di iscritti, più di 18.000. Fu sindaco della città dal 1976 al 1983 e tra i suoi molti risultati di governo , si ricorda l’ estensione dei servizi sociali, scolastici e culturali, una programmazione urbanistica nuova, una nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti, la Galleria Spallanzani, un metodo di governo basato sulla partecipazione popolare, la costruzione dei Consigli di quartiere, il no al campo boe nelle acque nel Golfo a servizio della raffineria IP e tante altre cose. Senatore dal 1983 al 1992 fu tra i promotori che abrogorono la Leva Militare obbligatoria e della legge 185 del 1990 sull’ export di armi, molto avanzata e che la destra vuole oggi stravolgere.

