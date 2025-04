L’11 aprile la “Scuola della Parola” nella Chiesa Maria Ausiliatrice a Savona

Savona. Anche in questo mese continua la “Scuola della Parola” con monsignor Calogero Marino sul tema “Il cammino di speranza”, scelto dal vescovo stesso in sintonia con quello del venticinquesimo giubileo universale ordinario del 2025, detto “della Speranza”.

Al contrario dei precedenti incontri il prossimo appuntamento non si terrà il primo venerdì del mese, bensì l’11 aprile, sempre alle ore 21 nella Chiesa Maria Ausiliatrice, in via san Giovanni Bosco. I successivi saranno il 2 maggio e sabato 7 giugno nella Cattedrale Nostra Signora Assunta con la veglia di Pentecoste.

